Haberler

Konya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole savrulması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ç.B. idaresindeki 42 NS 561 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ç.B. ile araçta bulunan N.S. ve T.K, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek kolunda kazılıydı! Hapsi boyladı

Sahte kimlikle kaçtı ama gerçek vücudunda kazılıydı
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

90+1'de hayati gol! Şampiyonluk adayını penaltılarla elediler