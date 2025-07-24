Beyşehir'de Otluk Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile bahçelere sıçramadan söndürüldü. Olay, Huğlu Mahallesi Derebucak Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakınındaki bahçelere sıçramadan söndürüldü.
Huğlu Mahallesi Derebucak Caddesi üzerindeki Fatih İlkokulu karşısında yer alan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yakınlarda bulunan bahçelere ulaşmadan kısa sürede kontrol altına aldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel