Beyşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Beyşehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Beyşehir ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
H.T.T. idaresindeki 42 ARD 076 plakalı motosiklet, Mevlana Caddesi Otogar Kavşağı'nda F.Ş. yönetimindeki 42 UC 454 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.