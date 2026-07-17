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Beypazarı'nda Kur'an kursu öğrencilerine ikram

Beypazarı'nda Kur'an kursu öğrencilerine ikram
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Beypazarı Belediyesi, yaz Kur'an kursundaki öğrencilere ayran ve kek ikramında bulundu. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, belediye personeline teşekkür etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaz Kur'an kursundaki öğrencilere belediye ekiplerince ikramda bulunuldu.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yaz Kur'an kursunda camilerde temel dini eğitim alan öğrencilere ayran ve kek ikram edildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serdar Koyutürk, geleneksel hale getirdikleri uygulamayla öğrencileri sevindirdiklerini söyledi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün de belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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