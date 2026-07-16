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Beypazarı'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü

Beypazarı'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde biçerdöverden kaynaklandığı belirtilen yangında yaklaşık 50 dönüm buğday tarlası zarar gördü. Köylüler ve su tankerleriyle yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Dikmen Mahallesi'ndeki tarlada başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

Mahalle Muhtarı Nevzat Arslan, mahallelerindeki yangının Dambaşı ve Kuyubaşı mevkileri arasında kalan ekili alanda çıktığını söyledi.

Yangının biçerdöverden kaynaklandığını belirten Arslan, alevlere köylülerle müdahale ettiklerini, söndürme çalışmalarında su tankerlerinin de kullanıldığını anlattı.

Arslan, "Hepsinden Allah razı olsun. Yapılan çalışma sonrasında yangını söndürdük ama 50 dönüm alan küle döndü." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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