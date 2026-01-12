Haberler

Beypazarı'ndan kısa kısa

Güncelleme:
Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'na başvuruların 15 Mart 2026'ya kadar süreceğini duyurdu.

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'na başvuruların devam ettiğini belirtti.

Süsün, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca lise öğrencilerine yönelik, Umre Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlediğini hatırlattı.

Yarışmaya başvuruların "yarisma.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini aktaran Süsün, "15 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Mart 2026 tarihine kadar sürecek. 11 Nisan 2026'da sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan lise öğrencileri Umre ziyaretine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Adalet Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında ilçedeki temizlik işlerinde hükümlülerin görev aldığını belirtti.

Kasap, ilçe temizliğinde görev alan hükümlülerin çalışmasından memnun olduklarını ifade ederek, "Mahkumlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz, sıkıntıları olup olmadığını sorarak çalışmalarında başarılar diliyoruz. Onlar da yaptıkları işten oldukça memnunlar." dedi.

