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Ankara'da trafik kazasında 1 kişi öldü

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpıp devrilmesi sonucu sürücü Hilmi Y. hayatını kaybetti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Hilmi Y. (25) yönetimindeki 06 DVE 559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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