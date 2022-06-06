Beypazarı'nda sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

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Beypazarı'nda sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, cumartesi akşamı başlayan sağanak ve dolu sonrasında Kırbaşı, Dikmen, Oymaağaç, Tahirler, Tacettin, Gürsöğüt, Kapullu, Kargı, Kayabükü, Köşebükü ve Yanlızçam köylerinin arazilerinde hasar oluştuğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle hasar tespit çalışmasına katıldıklarını anlatan Ateş, sebze ve hububat tarlalarının hasar gördüğünü, tarlaların çamur deryasına döndüğünü ifade etti.

Kaymakam Oktay Erdoğan da hasarın meydana geldiği köylere ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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