Beypazarı'nda sabah namazı buluşmaları sürüyor

Beypazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Macun Mahallesi'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, cemaatle sohbet ettikten sonra organizasyon hakkında bilgi verdi.

Beypazarı Müftülüğünce hayata geçirilen sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Macun Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya İlçe Müftüsü Mehmet Süsün de katıldı.

Namazın ardından cemaatle sohbet eden Süsün, "Sabah namazı buluşmaları ilçe merkezinde Cumartesi sabahı Tatlıçeşme Caminde, Pazar sabahı da Cemil Ercan(musalla) Caminde sürüyor. Bunun dışına belirlediğimiz taşra mahalle camilerinde sadece Cuma günleri sabah namazı buluşması tertipleniyor. Yeni yılının ilk Cuma namazı 2 Ocak 2026 günü Adaören mahallesinde olacak." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
