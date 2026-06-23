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Beypazarı'nda piknik alanları ve mesire yerlerinde denetimler artacak

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Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Ormana Çöp Atma' kampanyası kapsamında Beypazarı'nda piknik alanları ve mesire yerlerinde denetimler artırılıyor. Yangınlara karşı da ekipler hazır bekletiliyor.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün "Ormana Çöp Atma" kampanyası kapsamında Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, piknik alanları ve mesire yerlerinde denetimlerini artıracak.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün başlattığı uygulamaların sahada etkin şekilde hayata geçirileceğini ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

İlçedeki milli park ve koruma alanlarında denetimlerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından sürdürüldüğü, ormanlara giriş yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğünün de çeşitli alanlardaki kontrollerine devam edeceği kaydedildi.

Yangınlarla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerin Kapıağzı tesislerinde hazır bekletildiği, olası bir yangın durumunda ise ekiplerin arazözlerle kısa sürede bölgeye sevk edilerek müdahalede bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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