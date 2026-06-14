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Kayıp kişinin topladığı mantarlar bulundu; kendisine ulaşılamadı

Kayıp kişinin topladığı mantarlar bulundu; kendisine ulaşılamadı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mantar toplamak için çıkan 79 yaşındaki Arif Uysal'dan 3 gündür haber alınamıyor. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Uysal'ın topladığı mantarlar bulundu.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde önceki gün mantar toplamaya çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Arif Uysal'ın (79) topladığı mantarlar bulundu ancak henüz kendisine ulaşılamadı.

Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal, önceki gün öğle saatlerinde Çukurören Yaylası'nda mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmedi. Haber alınamayan Uysal'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. 3 gündür yürütülen çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu belirtildi. Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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