Beypazarı'nda mahallelerde yağmur duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeterli yağış almayan bölgelerde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Tarım arazileriyle öne çıkan ilçede, nisan ayında yer yer sağanak yağış görülmesine rağmen yağışların yetersiz kalması üzerine vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Dikmen, Sekli, Çantırlı ve Kargı mahallelerinde bir araya gelen vatandaşlar, yağmur duası etti.

Yağmur duasına katılan İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, bu duaların Anadolu'da bir gelenek olduğunu, vatandaşların da bunu sürdürdüğünü belirtti.

Arslan, "Bugün 3 mahallede yapılan yağmur duasına katıldık. Mahalle halkıyla sohbette bulunduk. Dualarının kabul olması dileğinde bulunduk." dedi.

Çantırlı Mahallesi'nde ise İstiska namazı kılındı, yağmur duasıyla birlikte vatandaşlar birbirleriyle helalleşti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
