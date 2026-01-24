Haberler

Beypazarı'nda karla mücadele devam ediyor

Beypazarı'nda karla mücadele devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı'nda etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı'nda etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Karayolları ve belediye ekiplerince etkili olan kar yağışı sonrası yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediye ekiplerince ilçe kırsalında yapılan çalışmaların tamamlandığı ve kapalı yolların açıldığı belirtildi.

Öte yandan Karayolları bakım evlerinin desteğiyle yolları kardan temizlerken, tuzlama çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor. Özellikle yüksek rakımlı ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tsürücülerin dikkatli olması istendi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha