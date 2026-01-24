Beypazarı'nda karla mücadele devam ediyor

Beypazarı'nda etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahalle yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Karayolları ve belediye ekiplerince etkili olan kar yağışı sonrası yolların açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Belediye ekiplerince ilçe kırsalında yapılan çalışmaların tamamlandığı ve kapalı yolların açıldığı belirtildi.

Öte yandan Karayolları bakım evlerinin desteğiyle yolları kardan temizlerken, tuzlama çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor. Özellikle yüksek rakımlı ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tsürücülerin dikkatli olması istendi.