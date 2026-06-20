Beypazarı'nda İngilizce Drama ve Şarkı Gösterisi
Beypazarı İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı İngilizce tiyatro ve şarkı performansını sergiledi. Programa Belediye Başkanı Özer Kasap, Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve vatandaşlar katıldı. Başkan Kasap, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.
Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü tarafından "Drama ve Şarkı Gösterisi" düzenlendi.
Beypazarı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladıkları İngilizce tiyatro ve şarkı performansı, beğeni topladı.
Programa Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, kurum ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kasap, gösteride görev alan öğrencilere ve koordinatör öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.
Kasap, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlerin önem taşıdığını kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak