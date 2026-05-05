Beypazarı'nda ikiz kardeşler, su tasarruf yarışmalarında başarı gösterdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenim gören ikiz kardeşler, su verimliliği temalı yarışmalarda derece elde etti.

Beypazarı Şehit Onur Yaman İlkokulu 3-C sınıfı öğrencisi Mehmet Emir Tekeli, Ankara genelinde düzenlenen "Su Verimliliği Farkındalık Yarışması" kapsamında hazırladığı "su tasarrufu" konulu şarkısıyla il birincisi oldu. Aynı okulda öğrenim gören ikiz kardeşi Mehmet Ege Tekeli ise su verimliliği temalı afiş çalışmasıyla Ankara birinciliği elde etti.

Her iki öğrencinin de Türkiye finallerinde Ankara'yı temsil edeceği bildirildi.

Okul Müdürü Kuraner Tuna, öğrencilerin başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Başarılarının ardından Tekeli kardeşler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından makamda kabul edildi. Kabulde okul müdürü Kuraner Tuna ve sınıf öğretmeni Merve Berik de hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.