Beypazarı'nda Doğal Yaşam Barınağı Açıldı

Beypazarı'nda Doğal Yaşam Barınağı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Belediyesi, eski barınağın yanına inşa edilen Doğal Yaşam Barınağı'nın açılışını gerçekleştirdi. 200 köpek kapasiteli barınak ve evcil hayvan mezarlığı, hayvanların güvenli bir şekilde barındırılmasını ve sahiplenilmesini amaçlıyor.

Beypazarı Belediyesi tarafından eski barınağın yanına yaptırılan Doğal Yaşam Barınağı açıldı.

Ayvaşık Mahallesi, Yukarı Sanayi Sitesi bölgesinde bulunan Doğal Yaşam Barınağı'nın açılışına Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Dr. Feridun Kunak, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve belediye personeli katıldı.

Belediye Başkanı Kasap, hizmete açtıkları doğal yaşam alanı ile ilgili şunları kaydetti:

"2008 yılında yapılmış bir hayvan barınağımız vardı, 50 köpek kapasiteli. Şimdi doğal yaşam alanıyla birlikte bu kapasiteyi 3 bin 600 metrekare alan üzerine inşa ettik. Böylece 200 köpek kapasiteli doğal yaşam alanı, köpek barınağını açtık. Burada hayvanlar güvenli ve sağlıklı bir şekilde barındırılacak. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızda, buradan hayvanlarımızı sahiplenebilecekler."

Bu alana yakın bir mesafede, evcil hayvan mezarlığının da oluşturulduğuna değinen Kasap, "Doğal yaşam alanıyla beraber, hayvan mezarlığını da oluşturduk. Bu mezarlık evcil hayvan mezarlığıdır. İnsanlarımı evlerinde, kedi beslemekte, kedi beslemekte, kuş beslemekteler. Zamanla bu insanlar bu hayvanlarla arsında bir duygusal bağ gelişiyor. Hayvanlar vefat ettikten sonra gömülmeleri noktasında sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bu evci hayvan mezarlığına, vatandaşlarımız ölen hayvanlarını getirerek gömebilecekler ve belli dönemlerde de ziyaretler gerçekleştirebilecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yer! Can pazarı yaşandı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde

Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.