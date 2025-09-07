Beypazarı'nda Çölyak Hastaları için Kahvaltı Programı Düzenlendi

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çölyak hastalarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Tarihi Taşmektep'te verilen kahvaltıya, Kaymakam Ünal Coşkun, Başkan Özer Kasap ve çölyak hastası vatandaşlar katıldı.

Çölyak hastalarıyla kahvaltı programlarının süreceğini ve hekim olarak da onların dertleriyle dertlenip derman olmaya çalışacaklarını belirten Kasap, hastaların beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Programın ardından çölyak hastalarına glüten içermeyen ürünler ile gıda maddeleri hediye edildi.

Çölyak hastaları da programdan ötürü Dr. Özer Kasap'a teşekkür etti.

Sabah namazında Gazze için dua edildi

İHH Beypazarı Temsilciliği tarafından "Cihannüma Sabah Namazı Buluşması" düzenlendi.

Cemil Ercan Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmada İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkı için dua edildi, İsrail telin edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün zikir ve duada yaptığı buluşmalarının devam edeceği belirtildi.

İHH Beypazarı Temsilciliği, programın ardından katılımcılara kahvaltı ikram etti.