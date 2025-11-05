Beypazarı'nda Çocuklara Fidan Hediye Edildi

Beypazarı'nda, çevre bilincini ve doğa sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla çocuklara fidan hediye edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde yapılan "Tarımın Yıldızları Çocuk Şenliği'nde Beypazarı'ndaki okullardan katılan öğrencilere fidan hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğrencilere doğa ile bağ kurmalarını ve çevre bilincini geliştirmelerini destekleyen bu tür etkinliklere katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.