Beypazarı'da belediye ekipleri Ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapıyor

Beypazarı ilçesinde belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerde başlattığı temizlik çalışmaları tamamlanmak üzere.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, belediyenin camilerde temizlik çalışmasında bulunması dolayısıyla, teşekkür etti.

Müftü Süsün, vatandaşların Ramazan ayında tertemiz ibadethanelerde ve camilerde teravih ve vakit namazlarını kılabileceklerini ifade etti.