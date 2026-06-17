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Beypazarı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Beypazarı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 13 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan 79 yaşındaki Arif Uysal'ın bulunması için jandarma, AFAD ve orman ekiplerinin katılımıyla 400 kişilik arama çalışması devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü çok sayıda arama kurtarma ekibi ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması için çalışma yürütüyor.

Çukurören Yaylası'nda devam eden arama çalışmalarına yaklaşık 400 kişi katıldı.

Orman içi ve menfezlerin titizlikle arandığı bölgede Uysal'a ait ize rastlanmadı.

Arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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