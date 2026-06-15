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Beypazarı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 13 Haziran'da kaybolan 79 yaşındaki Arif Uysal'ın bulunması için jandarma, AFAD ve orman ekipleri dron ve iz takip köpekleriyle arama yapıyor, henüz sonuç alınamadı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması için çalışmalara devam etti.

Ekipler, Karaşar Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda inceleme yaptı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli çalışmadan henüz sonuç alınamadı.

Ekiplerin bölgedeki araştırması sürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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