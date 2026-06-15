Beypazarı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması için çalışmalara devam etti.

Ekipler, Karaşar Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda inceleme yaptı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı dron destekli çalışmadan henüz sonuç alınamadı.

Ekiplerin bölgedeki araştırması sürüyor.