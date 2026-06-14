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Beypazarı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Beypazarı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yürüyüş için evden çıkan 79 yaşındaki Arif Uysal'dan 3 gündür haber alınamıyor. AFAD, Jandarma, İHH ve diğer ekipler dağlık bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yürüyüş yapmak için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Arif Uysal'ı arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Karaşar Mahallesi yakınlarında Çukurören Yaylası'nda kaybolduğu değerlendirilen 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, Hayrat ve Diyanet Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve mahalle sakinleri bölgede çalışma yürütüyor.

Ekipler, arama çalışmalarında dağlık alanlar, dere yatakları, çukurlar, hendekler ve menfezleri detaylı şekilde taradı. Çalışmalar sırasında yaban hayvanlarıyla da karşılaşılırken, Uysal'a ilişkin herhangi bir ize henüz ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Zeynel Abisin Işık, Uysal'ın evden ayrılırken eşine kısa bir yürüyüş yapıp döneceğini söylediğini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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