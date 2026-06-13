Beypazarı'nda haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki Arif Uysal için jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle arama çalışması başlattı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan Arif Uysal (79) için arama çalışması başlatıldı.
Karaşar Mahallesinde yaşayan Uysal'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.
İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iz takip köpekleri ve dron destekli başlattıkları arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak