Beypazarı'nda kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 79 yaşındaki Arif Uysal, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından yayla evinden 10 kilometre uzakta ölü olarak bulundu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 6 gündür aranan 79 yaşındaki Arif Uysal, yürüyüşe çıktığı yayla evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.
Beypazarı'na bağlı Karaşar Mahallesi Çukurören Yaylası'ndaki yayla evinden yürüyüş yapmak üzere ayrılan Arif Uysal'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları 6 gün boyunca sürdürüldü.
Çok sayıda arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda son 3 günde yaklaşık 400 kişi görev aldı.
Uysal, dron destekli yürütülen arama çalışmalarında, Çukurören Yaylası'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dikenli Yaylası mevkisinde otluk alanda bulundu.
Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.