Beypazarı Kaymakamı Yılmaz'dan şehit ailesine ziyaret

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, şehit polis memuru Serkan Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit polis memuru Serkan Çağlayan'ın babası Ali Çağlayan'ı da ziyaret eden Yılmaz, tüm şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Yılmaz, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Ali Çağlayan da Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.