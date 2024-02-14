Beypazarı Kaymakamı İlçe Müftülüğünü Ziyaret Etti
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, beraberinde Kaymakam refiki Taha Furkan Sönmezel ile İlçe Müftülüğü'nü ziyaret etti. Yılmaz, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'den yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve müftülük çalışanlarıyla sohbet etti.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.
Kaymakam Yılmaz, beraberinde Kaymakam refiki Taha Furkan Sönmezel ile İlçe Müftülüğü'ne ziyarette bulundu.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'den yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yılmaz, müftülük çalışanlarıyla sohbet etti, taleplerini dinledi.???????