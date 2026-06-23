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Beypazarı Kaymakamı Coşkun, Çakıloba Mahallesi'ni ziyaret etti

Beypazarı Kaymakamı Coşkun, Çakıloba Mahallesi'ni ziyaret etti
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Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, mahalle ziyaretleri kapsamında Çakıloba Mahallesi'nde vatandaşlar ve muhtarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, mahalle ziyaretleri kapsamında Çakıloba Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlar ve mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Coşkun'a ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, Belediye Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

Çakıloba Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette mahallede yürütülen çalışmalar, vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen konular ele alındı. Yetkililer, mahalle sakinleri ve muhtarın ilettiği talepleri dinleyerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çakıloba Mahallesi Muhtarı Kazım Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahalleye gösterilen ilgi nedeniyle Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret, mahalle sakinleriyle yapılan sohbet ve görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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