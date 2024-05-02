Beypazarı ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Beypazarı ilçesindeki Akşemseddin Ortaokulu ve Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okullarında düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ilçe kaymakamı, belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Yılmaz, çocukların başarılarını görmekten mutluluk duyduklarını belirtirken, Milli Eğitim Müdürü Uslu ise çalışmaların sergilenmeye devam edeceğini söyledi.
Beypazarı ilçesinde iki okulda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
İlçedeki Akşemseddin Ortaokulu ve Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okullarındaki bilim fuarına İlçe Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Yılmaz, çocukların elinden tutulduğunda neleri başardığını gördüklerini kaydetti.
Uslu ise yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesinin devam edeceğini dile getirdi.