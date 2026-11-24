Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'nın Beypazarı ilçesine atanan Emniyet Müdürü Murat Gültekin, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bir süre önce ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirilen Gültekin, merkez mahalle muhtarlarını Emniyet Müdürlüğünde kabul etti. Toplantıda Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Murat Dursun ile Merkez Karakol Amiri Komiser Aydın da hazır bulundu.

İlçe merkezindeki 11 mahalle muhtarından 10'unun katıldığı toplantıda Gültekin, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Muhtarlara hitap eden Gültekin, toplantının tanışma amacı taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bundan sonra ilçe için el birliğiyle hareket edelim. En ufak bir durumda emniyet birimlerine bilgi verirseniz olası olayların büyümeden önüne geçebiliriz. İlçenin huzuru bizim için çok önemli. Son zamanlarda modifiyeli araçlar ve abartı egzozlu motosikletlere yönelik ciddi denetimler başlattık. Bunları sürdüreceğiz. İlçenin huzurunu kimseye bozdurmayız. Denetim ve uygulamalarda kararlıyız."

Gültekin, muhtarlardan mahallelerindeki metruk ev ve binalar ile hurda araçları tespit ederek emniyet birimlerine bildirmelerini istedi.

Muhtarlar, Gültekin'e görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

Öğretmenler sabah namazında buluştu

Beypazarı'nda öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tarihi İncili Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Cami imam hatibi Salih Çiftçi'nin düzenlediği buluşmaya İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, vaizler Muhammed Sami ve Emre Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri, öğretmenevi müdürü ve emekli öğretmenler katıldı.

Namazın ardından hatim okundu ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden ve sağlık sorunları yaşayan öğretmenler için dua edildi. Öğretmenler, buluşmayı düzenleyen Çiftçi'ye teşekkür etti.

Programın ardından katılımcılara Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı ikram edildi.

Kaynak: AA