Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğünden okullara malzeme desteği

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilkokullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, spor malzemesi desteğinde bulundukları Faruk Kefelioğlu, Çayırlıoğlu, Şehit Kemal Duman ve Şehit Onur Yamam ilkokullarını ziyaret ederek okul yönetimleriyle bir araya geldi.

Destek kapsamında okullara futbol, basketbol ve voleybol topları ile antrenman yelekleri teslim ettiklerini belirten Lal, geleceğin sporcularına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.