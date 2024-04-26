Beypazarı Devlet Hastanesi Personeli İçin Yangın Eğitimi Düzenlendi
Beypazarı Devlet Hastanesi personeli için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı yangın eğitimi düzenlendi. Eğitimde yangına nasıl müdahale edileceği ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Beypazarı Devlet Hastanesi personeli için yangın eğitimi düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Hastane bahçesindeki uygulamada yangına nasıl müdahale edileceği, yangın söndürme tüplerinin nerelerde, hangi şartlarda kullanılacağı konularında bilgilendirme yapıldı.