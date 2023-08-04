Beypazarı Belediyesi Şefkat Eli Projesi ile Vatandaşların Ev Temizliği Yapılıyor

Beypazarı Belediyesi tarafından başlatılan Şefkat Eli Projesi kapsamında, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği yapılmaktadır. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli ziyaretlerle vatandaşlara yardımcı olmaktadır. Hizmetten yararlanan Hatice Yılmaz, belediye ekiplerinin evlerini temizlediğini ve görevlilere dua ettiğini belirtti.

Beypazarı Belediyesince başlatılan "Şefkat Eli Projesi" kapsamında, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği yapılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresleri düzenli ziyaret ederek vatandaşlara yardımcı oluyor.

Hizmetten yararlanan Hatice Yılmaz, belediye ekiplerinin evlerini temizlediğini söyledi.

Görevlilere dua ettiğini aktaran Yılmaz, "Yaşlılık kötü. İhtiyaçlarımızı gidermede zorlanıyoruz ya da yerine getiremiyoruz. Allah bu çocukların tuttuğunu altın etsin. Allah hepsinden razı olsun." dedi.