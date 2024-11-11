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Beypazarı Belediyesi Kış Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor

Beypazarı Belediyesi Kış Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor
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Beypazarı Belediyesi, kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal belediyecilik anlayışı ile kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaklarını vurguladı. Yardım ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerini temizleyerek kişisel bakımlarını da evlerinde yapıyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yaklaşan kış öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdüreceği bildirildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, AA muhabirine, kış günlerinde kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaklarını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışı içinde ihtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini söyledi.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç aile ve kişilerin evlerinin temizliğinin yanı sıra kişisel bakımları evlerinde yapıyor.

Müdürlükçe ihtiyaç sahiplerine kışın yakacak yardımı da yapılıyor,

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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