Beypazarı Belediyesi, Alaettin Sokak'taki satış stantlarını kaldırıyor

Beypazarı Belediyesi, tarihi Alaettin Sokak'ta bulunan satış stantlarının kaldırılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alaettin Sokak'ta yürütülecek düzenleme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kaldırılacak satış stantları, Suluhan Kervansarayı yanında ve İmaret Meydanı'ndaki alanlara taşınacak.

Çalışmanın, 27-29 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Beypazarı Festivali'ne kadar tamamlanması planlanıyor.