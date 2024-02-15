Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Esnafı Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kaplan, 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaplan, seçim çalışmaları kapsamında çarşı merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Gazeteci Yaşar Tonbak'ı da ziyaret eden Kaplan, hayata geçirecekleri projelerle ilçeye ivme kazandıracaklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Kaplan, çeşitli ziyaretlerle esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti.

Kaplan, ziyaretinde 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaların yer aldığı "Anlatamam Görmem Lazım" adlı kitabını imzalayarak, Tonbak'a hediye etti.