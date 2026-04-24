Beyoğlu ve Fatih'te otellerden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Beyoğlu ve Fatih'te bulunan 2 otelde kalan müşterilerin para ve dizüstü bilgisayarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fas uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 Nisan'da, Beyoğlu'nda otelde kalan Pakistan uyruklu A.A.S'nin çantasından 5 bin lira ile 1200 dolar çalındığını bildirmesi ve Fatih'teki bir otelden M.T'nin dizüstü bilgisayarının çalınmasına yönelik şikayet üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerden kimlik tespiti yapılan Fas uyruklu şüphelinin her iki hırsızlığı da gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli, 9 Nisan'da Avcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin otel resepsiyonunda uyuyan bir kişinin çantasını alıp lavaboya girmesi ve şapka takarak buradan uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.