Haberler

Beyoğlu'nda 3 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında otelde mahsur kalan 3 kişi tahliye edildi, konaklayan diğer misafirler panik içinde dışarıya çıktı.

Beyoğlu'nda, bir otelin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otelde mahsur kalan 3 kişiyi binadan tahliye etti.

Binadaki diğer kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otelde konaklayan Kadir Güzel, dumanların yükselmesiyle bir anda paniklediklerini anlattı.

Güzel, müşterilerin yangın nedeniyle telaşla dışarıya çıktığını dile getirerek "Panikleyenlerden telefonunu, fotoğraf makinesini düşürenler oldu. Avrupa'da bile bu kadar kısa sürede yangına müdahale edilmiyor." dedi.

Yangın çıktığı esnada odasında oksijenin azaldığını hissettiğini aktaran Güzel, otelde yangın merdiveninin olmadığını iddia etti.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı