Beyoğlu'nda bir kişinin çantasını çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde merdivenlerde oturan bir kişinin çantasını çalan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan kişiler adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi'nde durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Bu kişilerin merdivenlerde oturan bir kişinin çantasını yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören ekipler duruma müdahale etti.

Şüpheliler Y.E.K. ve O.A'yı gözaltına alan polis, çantayı mağdura teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!

40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu