Beyoğlu'nda Yangın: Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Beyoğlu'nda çıkan yangında, bodrum katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklandı ve extinguished after firefighters' intervention.
Beyoğlu'nda yangın çıkan 2 katlı binanın bodrum katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sararken, üst katlarda oturan 4 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
