Beyoğlu'nda uyuyan kişinin cep telefonu çalan zanlı suçüstü yakalandı
Beyoğlu'nda iş yerinin önünde uyuyan kişinin cep telefonunu çalarken polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.
Beyoğlu'nda iş yerinin önünde uyuyan kişinin cep telefonunu çalarken polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta Cihangir'de şüphe üzerine bir kişiyi izlemeye aldı.
Şüphelinin, Sıraselviler Caddesi'ndeki iş yerinin önünde uyuyan kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alıp olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi çaldığı cep telefonuyla suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.