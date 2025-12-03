Haberler

Beyoğlu'nda seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir taksi, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında cadde trafiğe kapatılırken, taksi kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda seyir halindeki takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D.K. idaresindeki 34 TFD 13 plakalı ticari taksi, Refik Saydam Caddesi'nde 3 yolcuyla seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında taksi kullanılamaz hale geldi.

Taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından caddede trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
