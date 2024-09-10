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Beyoğlu'nda Polis Ekipleri Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi

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Beyoğlu'nda yapılan huzur uygulamasında şüpheli araçlar durdurulup arandı, sürücü ve yolculara GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada bazı sürücülere para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda, polis ekipleri helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat polisleri destek verdi.

Uygulamada 4 araç sürücüsüne "süresi biten ehliyetle araç kullanma veya ehliyetsiz araç kullanma" maddesinden, bir minibüs sürücüsüne ise "hatalı U dönüşü yapmak" maddesinden para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Beyoğlu Polis

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