Beyoğlu'nda özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı

BEYOĞLU'nda özel bir hastanenin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün Piyalepaşa Mahallesi'nde özel bir hastanenin silahla hedef alınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İncelemede, hastanenin giriş kapısına kurşunların isabet ettiği ve binanın taşınma aşamasında olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı bazı kişiler tarafından pankart açılarak provokasyon yapılmaya çalışıldığı da tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bugün belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

8 GÖZALTI

Operasyonlarda U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) ile yaşı küçük A.M. (14) ve M.M. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, 3'ünün ise pankart açtığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarından yürütülen tahkikatın sürdüğü bildirildi.

'HASTANE KURŞUNLANDI' PAYLAŞIMINA GÖZALTI

Öte yandan özel hastanenin kurşunlanmasına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osman Ç.(30) gözaltına alındı. Şüphelinin gün içerisinde 'suç ve suçluyu övme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.