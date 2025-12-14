Haberler

Beyoğlu'nda özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda özel hastanenin kurşunlanmasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beyoğlu'nda özel bir hastanenin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Hastanenin taşınma aşamasında olduğu belirtilirken, olayla bağlantılı kişilerin provoke etmeye çalıştığı tespit edildi.

BEYOĞLU'nda özel bir hastanenin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün Piyalepaşa Mahallesi'nde özel bir hastanenin silahla hedef alınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İncelemede, hastanenin giriş kapısına kurşunların isabet ettiği ve binanın taşınma aşamasında olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı bazı kişiler tarafından pankart açılarak provokasyon yapılmaya çalışıldığı da tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için bugün belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

8 GÖZALTI

Operasyonlarda U.C.Ç. (25), S.N.S. (22), Z.B. (31), S.K. (27), M.D. (19), İ.H.A. (27) ile yaşı küçük A.M. (14) ve M.M. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği, 3'ünün ise pankart açtığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarından yürütülen tahkikatın sürdüğü bildirildi.

'HASTANE KURŞUNLANDI' PAYLAŞIMINA GÖZALTI

Öte yandan özel hastanenin kurşunlanmasına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osman Ç.(30) gözaltına alındı. Şüphelinin gün içerisinde 'suç ve suçluyu övme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
title