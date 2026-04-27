Beyoğlu'nda otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

- Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

20 Nisan'da, akşam saatlerinde, Bedrettin Mahallesi'nde seyreden Y.A. (36) idaresindeki otomobil, R.A'nın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Otobüs durağına doğru savrulan motosikletteki R.A. (37) ile B.Ü, durakta bekleyen N.E.A. ile A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü R.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sürücü Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
500

