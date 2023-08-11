Beyoğlu'nda öldürülen '7 Bela Taner' lakaplı Tanır Şanlı'nın katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak yakalanan 2 katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri cinayeti itiraf etti.

Beyoğlu'nda öldürülen "7 Bela Taner" lakaplı Tanır Şanlı'nın 2 katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda "7 Bela Taner" Tanır Şanlı'nın (36) öldürüldüğü silahlı saldırıyı motosikletle gerçekleştiren 2 katil zanlısı, polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanmıştı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çalışmaları sürdüren ekipler Serhat D. ve Ahmet G. isimli 2 kişiyi daha olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alarak emniyete götürdü.

Cinayeti itiraf etti

Şüphelilerden Hamdullah A., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ederek Tanır Şanlı ile aralarında eskiye dayalı bir husumet olduğunu söyledi. Zanlı Hamdullah A. ve onunla birlikte Tarlabaşı'ndaki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Salim Ç. ile diğer 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL