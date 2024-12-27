Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tarlabaşı Bulvarı'nda Unkapanı Köprüsü yönünde ilerleyen 34 GHS 133 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel