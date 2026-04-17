Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 yolcu hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İmrahor Caddesi'nde 34 M 5420 plakalı yolcu minibüsü ile 07 HRU 68 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak tabela ve aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 5 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca