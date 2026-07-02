Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangına çevredekiler hortumla müdahale etti

BEYOĞLU'nda metruk binadan çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki kişiler itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı metruk binadan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada çevredeki kişiler alevlere hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı