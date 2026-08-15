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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası havai fişek yangını: Daire küle döndü

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası havai fişek yangını: Daire küle döndü
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Beyoğlu'nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrası taraftarların attığı havai fişek, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın yanındaki bir apartmanın 4. katındaki daireye isabet etti ve yangına neden oldu. Dairenin boş olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı; itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BEYOĞLU'nda, iddiaya göre Kasımpaşa- Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek, stadın yanında bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki daireye isabet ederek yangına neden oldu. Yangın sırasında dairenin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişeklerden biri, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın yanında bulunan apartmandaki daireye isabet etti. Havai fişeğin isabet etmesinin ardından dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve çevrede inceleme yaptı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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