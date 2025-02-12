Beyoğlu'nda İki Bina Tedbir Amaçlı Boşaltıldı
Beyoğlu'nda örnektepe Mahallesi'nde, yağış nedeniyle çökme meydana gelen istinat duvarı sonrası iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sakinler otellere yerleştirilecekken, binalarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu'nda iki bina, önlerindeki istinat duvarının çökmesi üzerine tedbir amacıyla boşaltıldı.
Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta 4'er katlı, toplam 12 dairenin bulunduğu iki binanın önündeki istinat duvarı yağışın da etkisiyle yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, İSKİ ve doğal gaz ekipleri gönderildi.
Her iki binada elektrik, su ve doğal gaz kesilirken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Binalarda oturanların belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.
Mühürlenen iki binada hasar tespit çalışması başlatıldı.
Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.